Зарина Исламова стала первой чемпионкой мира по муай-тай из Башкирии

Боксерша из Сибая Зарина Исламова стала чемпионкой мира по тайскому боксу (муай-тай). В эти минуты в финальном бою чемпионата мира в Малайзии Зарина одержала уверенную победу над спортсменкой из Ирана Сетарех Моршеди.
На пути к победе башкирская боксерша досрочно одолела соперниц из Сингапура и Гонконга. Зарина отметила, что самым сложным для нее стал финальный поединок, в то время как остальные поединки были для нее «легкой прогулкой».
«Очень рада стать первой чемпионкой мира по муай-тай среди женщин из Башкортостана. Благодаря этой победе я выполнила норматив мастера спорта международного класса», — рассказала «Башинформу» боксерша.
Напомним, чемпионат мира по тайскому боксу проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Всего в главном старте сезона участвуют более 500 бойцов из 114 стран. Россию представляют 13 мужчин и 11 женщин, в молодёжном первенстве мира участвуют 13 юниоров и 7 юниорок.
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