Башкирская боксерша вышла в полуфинал чемпионата мира по тайскому боксу

В Куала-Лумпуре стартовал чемпионат мира по тайскому боксу с участием российских спортсменов. Всего на главном старте сезона участвуют более 500 бойцов из 114 стран.
Уроженка Сибая, чемпионка России по тайскому боксу Зарина Исламова выиграла бой против сингапурской спортсменки Джинни Тео и вышла в полуфинал турнира. Поединок завершился досрочно.
В чемпионате мира по тайскому боксу Россию представляют 13 мужчин и 11 женщин. В молодёжном первенстве мира участвуют 13 юниоров и 7 юниорок.
Ранее уфимская гимнастка София Ильтерякова победила на Кубке вызова в Пекине.
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