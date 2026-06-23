Уфимская гимнастка София Ильтерякова победила на Кубке вызова в Пекине

Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова завоевала медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Юная уфимка стала одной из главных героинь турнира, в честь нее в Китае трижды звучал российский гимн, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета РФ.
Ильтерякова завоевала серебро в многоборье с результатом 109,00, уступила лишь 1,800 балла хозяйке соревнований Ци Ван. Третьей стала Лилиана Левински из Польши (106,35). В личном первенстве София стала лучшей в соревнованиях с мячом, лентой и булавами, также взяла бронзу в упражнениях с обручем.
Финальный этап Кубка вызова пройдет через неделю в румынском городе Клуж-Напока.
Ранее Башинформ сообщал, что юная гимнастка из Уфы завоевала золото и бронзу чемпионата Европы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.