Уфимская гимнастка София Ильтерякова победила на Кубке вызова в Пекине

Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова завоевала медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Юная уфимка стала одной из главных героинь турнира, в честь нее в Китае трижды звучал российский гимн, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета РФ.

Ильтерякова завоевала серебро в многоборье с результатом 109,00, уступила лишь 1,800 балла хозяйке соревнований Ци Ван. Третьей стала Лилиана Левински из Польши (106,35). В личном первенстве София стала лучшей в соревнованиях с мячом, лентой и булавами, также взяла бронзу в упражнениях с обручем.

Финальный этап Кубка вызова пройдет через неделю в румынском городе Клуж-Напока.

Ранее Башинформ сообщал, что юная гимнастка из Уфы завоевала золото и бронзу чемпионата Европы.