Юная гимнастка из Уфы завоевала золото и бронзу чемпионата Европы

15-летняя уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария). Она завоевала золото в упражнениях с обручем и бронзу в упражнениях с мячом, сообщает Олимпийский комитет России.

София в дисциплине с обручем выступала первой и задала очень высокую планку, получив от судей 29,900 балла. Она опередила белоруску Алину Горносько и итальянку Софию Раффаэли.

Стоит отметить, что юная гимнастка в этом году впервые выступает на взрослом уровне. Этот чемпионат Европы примечателен еще и тем, что Международная федерация гимнастики (FIG) сняла ограничения. Сборная России впервые за последние пять лет снова смогла выступать под своим флагом и гимном.

Справочно:

София Ильтерякова родилась в 2010 году в Уфе. Воспитанница московской спортивной школы олимпийского резерва, тренируется под руководством Натальи Глембы. Четырехкратная чемпионка Игр стран СНГ, победительница Игр стран БРИКС среди юниоров, призер этапов Кубка мира и чемпионата Европы. Входит в состав сборной страны по художественной гимнастике, является мастером спорта России международного класса.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» объявил об уходе пяти игроков.