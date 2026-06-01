Юная гимнастка из Уфы завоевала золото и бронзу чемпионата Европы

15-летняя уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария). Она завоевала золото в упражнениях с обручем и бронзу в упражнениях с мячом, сообщает Олимпийский комитет России.
София в дисциплине с обручем выступала первой и задала очень высокую планку, получив от судей 29,900 балла. Она опередила белоруску Алину Горносько и итальянку Софию Раффаэли.
Стоит отметить, что юная гимнастка в этом году впервые выступает на взрослом уровне. Этот чемпионат Европы примечателен еще и тем, что Международная федерация гимнастики (FIG) сняла ограничения. Сборная России впервые за последние пять лет снова смогла выступать под своим флагом и гимном.
Справочно:
София Ильтерякова родилась в 2010 году в Уфе. Воспитанница московской спортивной школы олимпийского резерва, тренируется под руководством Натальи Глембы. Четырехкратная чемпионка Игр стран СНГ, победительница Игр стран БРИКС среди юниоров, призер этапов Кубка мира и чемпионата Европы. Входит в состав сборной страны по художественной гимнастике, является мастером спорта России международного класса.
Ранее уфимский «Салават Юлаев» объявил об уходе пяти игроков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.