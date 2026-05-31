Уфимский «Салават Юлаев» объявил об уходе пяти игроков

Александр Хохлачев присоединился к «Салавату Юлаеву» 25 сентября, подписав пробный контракт, а затем и полноценное соглашение. На его счету 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также три игры в плей-офф.

Владимир Бутузов присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года. За это время нападающий провёл за наш клуб 21 матч, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Петр Хохряков выступал за уфимский клуб с 2018 по 2022 год, а также с 2024 по 2026 год, став вместе с командой двукратным бронзовым призёром КХЛ.

Артем Пименов с 2014 года выступал в системе клуба, в том числе за «Толпар» и «Торос». За семь лет в «Салавате Юлаеве» нападающий провёл 299 матчей в КХЛ и набрал 68 (21+47) очков, став вместе с командой бронзовым призёром в сезоне-2024/25.

Денис Ян выступал за «Салават Юлаев» в сентябре 2024 года. За это время нападающий провёл за наш клуб 120 матчей, в которых набрал 42 (28+14) очка, став вместе с командой бронзовым призёром в сезоне-2024/25.

Клуб благодарит игроков и желает удачи в дальнейшей карьере.