Пятница, 7 Августа 2026
Уфа
+26 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
15:24 (UTC+5), 05 Августа 2026

Новичок уфимского «Динамо» Даниил Аксенов создал семью

Титулованный баскетболист, игрок уфимского клуба «Динамо» Даниил Аксенов сыграл свадьбу с возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: Дарья Зырянова | предоставлено «Башинформу» пресс-службой клуба «Динамо»
Инсаф Хужабирганов

Свадьба молодоженов прошла 31 июля. Супругой баскетболиста стала модель из Владивостока Анастасия Сытарь. 

Даниил Аксенов является двукратным чемпионом Суперлиги. В сезоне 2025/26 провел 28 матчей за «Динамо» (Владивосток) – 10,4 очка, 2,6 подбора, 3,1 ассиста в среднем за игру. В июне этого года он пополнил состав уфимского «Динамо».

Ранее уфимский БК «Динамо» представил календарь игр на новый сезон.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru