Еще одна хоккеистка покинула уфимскую «Агидель»

Уфимскую «Агидель» покинула защитник Анна Свиридова. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа-хоккей».
Свиридова продолжит карьеру в клубе «Хаскиз» университета из Миннесоты, который выступает в студенческой лиге.
Хоккеистка пополнила состав уфимской команды в 2021 году. В минувшем сезоне Свиридова провела 47 матчей в ЖХЛ и набрала 33 (10+23) очка.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обменял молодого защитника в «Торпедо» за компенсацию.
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