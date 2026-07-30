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10:05 (UTC+5), 30 Июля 2026

«Салават Юлаев» обменял молодого защитника в «Торпедо» за компенсацию

Фото: пресс-служба | ХК «Салават Юлаев»
Инсаф Хужабирганов

«Салават Юлаев» совершил обмен, отправив защитника Максима Агафонова в «Торпедо». Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию.

19-летний Агафонов дебютировал в чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. За «Салават» он провел один матч, не набрал очков. В минувшем сезоне в ВХЛ в его активе 7 (3+4) очков в 39 играх. В МХЛ у защитника 4 передачи в 16 матчах.

Максим Агафонов являлся одним из талантливых защитников системы уфимского клуба. В 2025 году был задрафтован клубом НХЛ «Сиэтлом Кракеном».

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