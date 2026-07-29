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15:57 (UTC+5), 29 Июля 2026

В 10 муниципалитетах Башкирии опробуют дисциплину ГТО «Управление дронами»

Осенью 2026 года в России в комплекс ГТО включат управление беспилотниками.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Новую дисциплину ГТО «Управление дронами» опробуют в 10 муниципалитетах Башкирии. В Уфе нормативы можно будет сдавать на базе муниципального центра тестирования, сообщил на оперативном совещании мэрии начальник управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин.

Сорокин добавил, что учащиеся, воспитанники спортивных школ города активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в прошлом году в сдаче норм ГТО приняли участие 25 302 человека.

Напомним, Башкирия вошла в число ключевых пилотных регионов, где опробуют новый норматив комплекса ГТО — управление беспилотниками.

«Со времен моего советского детства система „Готов к труду и обороне“ — одна из самых эффективных массовых программ физической подготовки в стране. Сегодня она развивается в рамках госпрограммы „Спорт России“, — ранее сообщал Глава республики Радий Хабиров. — Кстати, по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина скоро в комплекс включат новую дисциплину — управление БПЛА. Башкортостан здесь — один из пилотных регионов. А пока сдать нормативы можно по старой программе. Замечу, совершенно бесплатно. Для этого у нас открыты 66 центров по всей республике».
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