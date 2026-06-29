В Башкирии в комплекс ГТО включат управление беспилотниками. Как сообщил Глава РБ Радий Хабиров, республика станет пилотным регионом для этого проекта.

«Со времен моего советского детства система „Готов к труду и обороне“ — одна из самых эффективных массовых программ физической подготовки в стране. Сегодня она развивается в рамках госпрограммы „Спорт России“, — сообщил Глава республики. — Кстати, по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина скоро в комплекс включат новую дисциплину — управление БПЛА. Башкортостан здесь — один из пилотных регионов. А пока сдать нормативы можно по старой программе. Замечу, совершенно бесплатно. Для этого у нас открыты 66 центров по всей республике».

Как отметил Радий Хабиров, власти республики последовательно развивают спортивную инфраструктуру — по всему региону строятся крупные спортивные центры, ФОКи, бассейны, устанавливаются площадки ГТО.

Глава также напомнил об уникальной возможности для пенсионеров. Жителям старше 60 лет, получившим золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО, в республике выдают сертификаты на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций. Сертификаты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг по этому проекту также положены инвалидам и ребятам с ОВЗ в возрасте 6-17 лет, ветеранам СВО с инвалидностью, выполнившим нормативы.

За последние два года пенсионеры Башкирии, сдавшие нормы ГТО в рамках проекта «Башкирское долголетие», получили свыше 55 миллионов рублей.