Пенсионеры Башкирии заработали 55 млн рублей на ГТО

За два года сертификаты на 10 тысяч рублей вручили более 5,4 тысячи участникам, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова.
Всего в спортивном направлении проекта заняты свыше 125 тысяч пожилых жителей региона. Помимо сдачи ГТО, они участвуют в оздоровительных и спортивных мероприятиях.
Популярностью пользуется и направление «Здоровье». В его рамках проводятся профилактические акции «Сердечный маршрут – маршрут здоровья», в которых за все время поучаствовали свыше 60 тысяч человек. Кроме того, для пенсионеров организуют медицинские осмотры, включая диспансеризацию, и еженедельные «Часы серебряного возраста», в рамках которых врачи осмотрели уже порядка 918 тысяч человек.
Напомним, всего «Башкирское долголетие» охватывает семь направлений: здоровье, обучение, туризм, физкультуру, культуру, волонтерство и содействие занятости.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.