Пенсионеры Башкирии заработали 55 млн рублей на ГТО

За два года сертификаты на 10 тысяч рублей вручили более 5,4 тысячи участникам, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова.

Всего в спортивном направлении проекта заняты свыше 125 тысяч пожилых жителей региона. Помимо сдачи ГТО, они участвуют в оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Популярностью пользуется и направление «Здоровье». В его рамках проводятся профилактические акции «Сердечный маршрут – маршрут здоровья», в которых за все время поучаствовали свыше 60 тысяч человек. Кроме того, для пенсионеров организуют медицинские осмотры, включая диспансеризацию, и еженедельные «Часы серебряного возраста», в рамках которых врачи осмотрели уже порядка 918 тысяч человек.

Напомним, всего «Башкирское долголетие» охватывает семь направлений: здоровье, обучение, туризм, физкультуру, культуру, волонтерство и содействие занятости.