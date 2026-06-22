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10:21 (UTC+5), 22 Июня 2026

Пенсионеры Башкирии заработали 55 млн рублей на ГТО

Более 55 миллионов рублей получили пенсионеры Башкирии за сдачу норм ГТО в рамках проекта «Башкирское долголетие».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

За два года сертификаты на 10 тысяч рублей вручили более 5,4 тысячи участникам, сообщила на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова.

Всего в спортивном направлении проекта заняты свыше 125 тысяч пожилых жителей региона. Помимо сдачи ГТО, они участвуют в оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Популярностью пользуется и направление «Здоровье». В его рамках проводятся профилактические акции «Сердечный маршрут – маршрут здоровья», в которых за все время поучаствовали свыше 60 тысяч человек. Кроме того, для пенсионеров организуют медицинские осмотры, включая диспансеризацию, и еженедельные «Часы серебряного возраста», в рамках которых врачи осмотрели уже порядка 918 тысяч человек.

Напомним, всего «Башкирское долголетие» охватывает семь направлений: здоровье, обучение, туризм, физкультуру, культуру, волонтерство и содействие занятости.

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