«Уфа» обыграла «СКА-Хабаровск» и продолжила победную серию

Уфимцы продолжают победную серию домашних футбольных игр. Так, накануне встреча с клубом «СКА-Хабаровск» завершилась со счетом 1:0. Победный гол с пенальти забил Дилан Ортис.

Отметим, что матч проходил в непростых погодных условиях. Как ранее писал «Башинформ», из-за аномальной жары игру перенесли на два часа позже.

В целом, сезон ФК «Уфа» начал хорошо. В арсенале уфимцев две победы и одна голевая ничья. Пока команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.