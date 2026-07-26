В Уфе из-за жары перенесли футбольный матч

В Уфе изменили время начала матча между «Уфой» и «СКА-Хабаровском». Встреча перенесена с 17:00 26 июля на 19:00 по местному времени, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
Отмечается, что решение о переносе времени начала матча принято в связи с экстремально высокой температурой воздуха. В пресс-службе болельщиков просят отнестись с пониманием к изменению времени.
После двух туров Первой лиги «Уфа» набрала четыре очка и занимает пятое место. «СКА-Хабаровск» не заработал ни одного очка и располагается на предпоследней, 17-й строчке.
Ранее сообщалось, что Андрей Евдокимов подписал контракт с ФК «Уфа».
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