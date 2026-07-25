Андрей Евдокимов подписал контракт с ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа заключил контракт с 27-летним защитником Андреем Евдокимовым, который ранее играл за „Химки“, московское „Торпедо“, саратовский „Сокол“, песчанокопскую „Чайку“ и ивановский „Текстильщик“. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Известно, что в активе спортсмена — 108 матчей в Первой лиге, 6 забитых мячей и 1 результативная передача.

Напомним, «Уфа» в третьем туре Первой лиги примет на домашнем поле «СКА-Хабаровск».