«Уфа» в третьем туре Первой лиги примет на домашнем поле «СКА-Хабаровск»

В воскресенье, 26 июля, ФК «Уфа» проведёт домашний матч третьего тура ПАРИ-Первой Лиги. На стадионе «Нефтяник» уфимцы примут хабаровский «СКА-Хабаровск». Встреча третьего тура начнётся в 17:00 по местному времени.
Напомним, в предыдущем туре подопечные Омари Тетрадзе на выезде сыграли вничью с ивановским «Текстильщиком» (2:2). Сейчас «Уфа» заработала четыре очка и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.
«СКА-Хабаровск» пока испытывает трудности на старте сезона. После двух туров армейцы не набрали ни одного очка и располагаются на 15-й строчке.
Напомним, ФК «Уфа» начал новый сезон с разгромной домашней победы над ФК «Ленинградец».
6+
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.