«Уфа» в третьем туре Первой лиги примет на домашнем поле «СКА-Хабаровск»

В воскресенье, 26 июля, ФК «Уфа» проведёт домашний матч третьего тура ПАРИ-Первой Лиги. На стадионе «Нефтяник» уфимцы примут хабаровский «СКА-Хабаровск». Встреча третьего тура начнётся в 17:00 по местному времени.

Напомним, в предыдущем туре подопечные Омари Тетрадзе на выезде сыграли вничью с ивановским «Текстильщиком» (2:2). Сейчас «Уфа» заработала четыре очка и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

«СКА-Хабаровск» пока испытывает трудности на старте сезона. После двух туров армейцы не набрали ни одного очка и располагаются на 15-й строчке.

Напомним, ФК «Уфа» начал новый сезон с разгромной домашней победы над ФК «Ленинградец».

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