Защитник Ефим Гуркин вернулся в нефтекамский «Торос»

Хоккейный клуб ВХЛ «Торос» объявил о подписании контракта с 33-летним защитником Ефимом Гуркиным. Соглашение носит односторонний характер.

Для Гуркина это не первое появление в составе нефтекамской команды. В сезоне 2013-2014 он отыграл за «Торос» восемь матчей.

Также уфимец защищал цвета команд КХЛ «Салавата Юлаева», «Лады», «Автомобилиста», «Сибири» и «Амура». Всего в континентальной хоккейной лиге он сыграл в 611 матчах, в которых набрал 126 очков (32 гола + 124 передачи).

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