Защитник Ефим Гуркин вернулся в нефтекамский «Торос»

Хоккейный клуб ВХЛ «Торос» объявил о подписании контракта с 33-летним защитником Ефимом Гуркиным. Соглашение носит односторонний характер.
Для Гуркина это не первое появление в составе нефтекамской команды. В сезоне 2013-2014 он отыграл за «Торос» восемь матчей.
Также уфимец защищал цвета команд КХЛ «Салавата Юлаева», «Лады», «Автомобилиста», «Сибири» и «Амура». Всего в континентальной хоккейной лиге он сыграл в 611 матчах, в которых набрал 126 очков (32 гола + 124 передачи).
Ранее в Башкирии анонсировали масштабное празднование Дня хоккея.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.