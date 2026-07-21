В Башкирии анонсировали масштабное празднование Дня хоккея

Напомним, указ об установлении нового праздника подписал президент страны Владимир Путин.
Как будут отмечать праздник в нашей республике, «Башинформ» с этим вопросом обратился к вице-премьеру правительства региона — министру спорта Руслану Хабибову.
«Для нашей республики, где хоккей — один из символов спортивной жизни, это по-настоящему долгожданное событие. Этот праздник — признание заслуг всех, кто предан игре: от юных хоккеистов «Золотой шайбы» до профессионалов легендарных клубов «Салават Юлаев», ЖХК «Агидель» и ВХЛ «Торос», — сказал Руслан Хабибов. — Мы планируем подойти к празднованию Дня хоккея по-настоящему масштабно. Для нас важно отметить вклад ветеранов хоккея, действующих игроков, тренеров и всех, кто многие годы развивает этот вид спорта. Но не менее важно вовлечь в праздник детей и молодежь, поэтому по всей республике пройдут турниры среди юных хоккеистов, которые станут частью большого спортивного события. По всей республике пройдут открытые товарищеские матчи, турниры среди любительских и детских команд на крытых аренах и дворовых коробках. Состоятся мастер-классы, автограф-сессии и встречи на льду с игроками «Салавата Юлаева» и ветеранами башкирского хоккея. Также планируем большие фестивали, спортивные викторины, конкурсы для болельщиков и масштабную шоу-программу, которая объединит тысячи любителей самой быстрой игры. Уверен, что этот праздник станет по-настоящему массовым, ярким и красивым, объединит жителей всей республики и подарит множество положительных эмоций всем, кто любит хоккей».
Экс-нападающий ХК «Салават Юлаев», сотрудник информагентства «Башинформ» Андрей Кузнецов отметил, что указ очередной раз подтверждает, что у нас самая хоккейная страна в мире.
«В нашей стране хоккей всегда был и остается спортом номер один. И этот указ особенно актуален в тот момент, когда наши спортсмены ограничены санкциями Международных федераций. Я думаю, что в нашей хоккейной республике праздник будет отмечаться особенно широко. Ветераны хоккея ждут встречи с товарищами. В этот праздник можно провести детские матчи днем, а вечером организовать встречу ветеранов с участием хоккеистов из соседних регионов. Это будет настоящий праздник для болельщиков», — отметил Андрей Кузнецов.
По мнению болельщика ХК «Салават Юлаев» Эмиля Нафикова, хоккей для нашей республики — это не просто спорт, а часть культуры.
«Такой праздник объединит болельщиков по всей стране, сможет вдохновить больше детей играть в хоккей. А для болельщиков „Салавата Юлаева“ каждый матч нашей команды — это праздник. Хочется верить, что будут еще трансферы и наша команда покажет свой характер и тот самый зрелищный хоккей, за который мы его и любим. Прогноз на новый сезон? Хороший старт, уверенная игра дома при лучших болельщиках и борьба за высокие места и кубок. А мы болельщики поддержим в любой ситуации», — сказал Эмиль Нафиков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.