В России появится День хоккея

Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Соответствующий документ Владимир Путин подписал сегодня, 20 июля.
Согласно указу, праздник установлен в целях популяризации данного вида спорта.
Хоккей в Башкирии по популярности является видом спорта номер один. Обладатель Кубка Гагарина, уфимский ХК «Салават Юлаев» является одним из самых сильных команд страны. Женская хоккейная команда «Агидель» завоевала семь титулов чемпионата России, в этом году стала 6-кратной победительницей Кубка ЖХЛ. Также регион достойно представляют хоккейные команды «Толпар» (МХЛ) и «Торос» (ВХЛ).
Ранее сообщалось, что в Уфе пройдут два хоккейных турнира.
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