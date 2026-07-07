В Уфе пройдут два хоккейных турнира

В Уфе этим летом любителей хоккея ждут два предсезонных турнира. С 17 по 20 августа в столице республики пройдет Кубок Республики Башкортостан. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе «Салавата Юлаева», помимо уфимской команды, в турнире примут участие хабаровский «Амур», астанинский «Барыс» и тольяттинская «Лада».
Также в столице республики состоится Кубок Родиона Амирова, посвященный памяти экс-игрока «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Хоккейный турнир соберет команды Молодежной хоккейной лиги. Республику представит МХК «Толпар».
Игроки «Салавата» выйдут из отпуска 1 августа.
Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подвел итоги спортивного сезона.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.