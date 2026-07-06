Премьер-министр Башкирии подвел итоги спортивного сезона

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подвел итоги спортивного сезона в регионе. По словам главы республиканского камбина, главной гордостью сезона стала хоккейная команда «Агидель», которая в шестой раз завоевала Кубок ЖХЛ.

«„Салават Юлаев“ тоже дал повод для оптимизма. Сезон начинался непросто, но команда выправила ситуацию, заняла пятое место на Востоке, прошла „Автомобилист“ и достойно боролась с „Локомотивом“. От футбольной „Уфы“ ждем большего. Место в Первой лиге сохранили, но хотелось бы уверенной игры и движения вверх.

Баскетбольное „Динамо“ уверенно дебютировало в Суперлиге, заняло 7-е место, у команды новый тренер — Оливер Попович. „Динамо-2“ взяло бронзу Высшей лиги. Значит, резерв есть, система работает.

Спортсменов ждут два летних месяца. Это время новых тренировок и подготовки к следующим стартам. Верим в наши команды», — отметил Андрей Назаров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Александр Алексеев вернулся из НХЛ в уфимский «Салават Юлаев».