В Уфе подтвердили готовность спортивных площадок к Спартакиаде народов РФ

Рабочая группа Федеральной дирекции спортивных мероприятий подтвердила готовность уфимских площадок к проведению Спартакиады. Об этом «Башинформу» сообщили в Агентстве печати и СМИ РБ.

Спартакиада народов России является главным этапом отбора сильнейших спортсменов к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на турнире откроет спортсменам путь в состав сборной России. Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах РФ: Башкирии, Татарстане, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях.

В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей. Башкирия станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную республики представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.

Спортивная программа стартует уже в конце июля. С 31 июля по 4 августа пройдут соревнования по велосипедному спорту. С 1 по 4 августа турниры по триатлону, с 8 по 18 августа — по фехтованию, с 14 по 16 августа — по плаванию на открытой воде, с 15 по 19 августа — по гребному слалому, с 7 по 13 сентября по спортивной борьбе.

Первые старты по велосипедному спорту пройдут в Чишминском районе на трассе Кляшево — Боголюбовка — Сайраново –Новотроицкое — Бабиково — Кара-Якупово — Арово, а также на озере Тёплом, где состоятся соревнования по триатлону.

Основными площадками проведения стартов станут спортивные объекты, построенные к 450-летию Уфы: Дворец борьбы, Центр фехтования, Комплекс сооружений для гребного слалома, а также озеро Тёплое.

«Проведение Спартакиады народов России в Башкортостане – это признание высокого уровня развития спортивной инфраструктуры республики и доверие со стороны Министерства спорта Российской Федерации. Мы рассматриваем эти соревнования не только как масштабное спортивное событие, но и как возможность продемонстрировать потенциал региона, его организационные возможности и любовь жителей к спорту. Уверен, что Спартакиада пройдет на самом высоком уровне и станет яркой страницей в спортивной истории Башкортостана», – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр спорта Руслан Хабибов.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как Центр гребного слалома в Уфе готовится к Спартакиаде народов России.