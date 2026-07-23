Гандбольная команда «Уфа-Алиса» сменила название на «Башкирия»

Гандбольная команда «Уфа-Алиса» меняет название. С нового сезона женская гандбольная команда из столицы республики будет выступать под новым именем «Башкирия». Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.
По словам Руслана Хабибова, решение о переименовании стало важным шагом, который подчеркивает связь коллектива со всем регионом и объединит болельщиков по всей республике.
«За годы выступлений „Уфа-Алиса“ стала частью спортивной истории нашей республики. За этим именем стоят яркие победы, самоотверженная игра, преданные болельщики и большой труд многих поколений спортсменок, тренеров и специалистов.
Уверен, что под новым именем команда сохранит лучшие традиции башкирского гандбола и добьется новых успехов. Желаю «Башкирии» красивых побед, ярких матчей и поддержки полных трибун!», — написал Руслан Хабибов в соцсетях.
Ранее в Уфе подтвердили готовность спортивных площадок к Спартакиаде народов РФ.
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