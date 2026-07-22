Как Уфа готовится к Спартакиаде народов России

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании администрации города сообщил о подготовке к Спартакиаде народов России. Он пригласил горожан посмотреть на масштабный турнир. По словам градоначальника, в дни Спартакиады ожидаются красивые и яркие соревнования.
«Спартакиада среди сильнейших спортсменов России впервые пройдет в Уфе. Первые соревнования по триатлону стартуют 1 августа на Теплом озере. Турнир будет проходить в три этапа: бег, велосипед и плавание. Сейчас на озере идут подготовительные работы. Также в августе и сентябре спортсмены будут состязаться по пяти видам спорта: триатлону, велосипедному спорту, гребному слалому, плаванию, фехтованию и спортивной борьбе», — отметил начальник городского управления по физической культуре и спорту Егор Сорокин.
Мэр поручил информировать жителей города об ограничениях на улицах города в дни турнира.
Ранее легендарный борец Михаил Мамиашвили поделился своими ожиданиями от Спартакиады народов России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.