Как Уфа готовится к Спартакиаде народов России

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов на оперативном совещании администрации города сообщил о подготовке к Спартакиаде народов России. Он пригласил горожан посмотреть на масштабный турнир. По словам градоначальника, в дни Спартакиады ожидаются красивые и яркие соревнования.

«Спартакиада среди сильнейших спортсменов России впервые пройдет в Уфе. Первые соревнования по триатлону стартуют 1 августа на Теплом озере. Турнир будет проходить в три этапа: бег, велосипед и плавание. Сейчас на озере идут подготовительные работы. Также в августе и сентябре спортсмены будут состязаться по пяти видам спорта: триатлону, велосипедному спорту, гребному слалому, плаванию, фехтованию и спортивной борьбе», — отметил начальник городского управления по физической культуре и спорту Егор Сорокин.

Мэр поручил информировать жителей города об ограничениях на улицах города в дни турнира.

Ранее легендарный борец Михаил Мамиашвили поделился своими ожиданиями от Спартакиады народов России.