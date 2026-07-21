Министр спорта Башкирии рассказал о чемпионке Олимпиады-2004 в Афинах

Сегодня 50 лет исполняется легенде российского спорта, олимпийской чемпионке Татьяне Лебедевой. Ее в соцсетях поздравил вице-премьер правительства РБ - министр спорта Руслан Хабибов.
«Олимпийское золото Афин-2004, медали Олимпийских игр в Сиднее, Афинах и Пекине, многочисленные победы на чемпионатах мира и Европы — ее достижения навсегда вписаны в историю российского спорта. Для Башкортостана особенно ценно, что именно наша республика стала малой родиной спортсменки, чьи победы вдохновили тысячи юных легкоатлетов на путь в большой спорт», — отметил Руслан Хабибов.
Ранее сообщалось, что в Уфе легенда хоккея Андрей Василевский отметил 60-летие.
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