В Уфе легенда хоккея Андрей Василевский отметил 60-летие

Сегодня исполняется 60 лет легендарному вратарю, воспитаннику уфимского «Салавата Юлаева» Андрею Василевскому. За время своей профессиональной карьеры он защищал цвета различных клубов суперлиги, становился победителем и призером не только советских, российских, но и международных турниров, включая Сурдлимпийские игры, чемпионата мира и Европы среди ветеранов.

После завершения карьеры Андрей Леонидович стал тренером вратарей молодёжной хоккейной команды «Толпар». К тому моменту у него уже подрастали двое сыновей — Алексей 1993 г.р. и Андрей 1994 г.р. Они пошли по стопам своего отца, с малых лет тренировались в школе «Салавата Юлаева». Поначалу оба играли на позиции нападающего, однако позже старший Алексей переквалифицировался в защитника, а младший Андрей — во вратаря. Сегодня Андрей Василевский-младший является одним из лучших хоккейных вратарей мира, а Алексей стал опытным защитником, в 2025 году в составе «Салавата Юлаева» стал бронзовым призером Кубка Гагарина.

За годы тренерской карьеры Василевский дважды стал бронзовым призёром МХЛ, победителем зимних Сурдлимпийских игр.

Летом 2022 года Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Андрея Василевского орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан», отметив его огромный вклад в развитие хоккея региона.

«Глядя на таких выдающихся хоккеистов, дети идут заниматься спортом. Республика гордится вами!» — отметил Радий Хабиров.