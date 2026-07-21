Дворец борьбы в Уфе посетили более 50 тысяч человек за месяц

Дворец борьбы работает как многофункциональная площадка. На прилегающей территории оборудовали пешеходную зону, открыли падел-корт, а на уличном стадионе ежедневно проходят футбольные тренировки.

Так, летом 2026 года здесь проходят первенство России по самбо среди юношей и девушек, международные сборы по самбо, чемпионат России по игре го, а также подготовку ведут волейболисты команды Суперлиги «Динамо-Урал».

Помимо спортивной программы, площадка организует для жителей республики кинопоказы и спектакли под открытым небом, танцевальные вечера, мастер-классы по дзюдо, а также физкультурно-оздоровительные занятия для ветеранов и участников специальной военной операции.

До конца года календарь остаётся насыщенным. В Уфе состоятся международный турнир по волейболу, состязания по спортивной борьбе в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов, всероссийские соревнования по самбо «Звезда», турниры по боксу и грэпплингу. Кроме того, запланированы фестивали, конференции, концерты российских исполнителей, творческие проекты и другие массовые события, в том числе «Посвящение в первокурсники», которое проводят с участием Главы Башкирии Радия Хабирова ежегодно.

Напомним, Дворец борьбы открыли в августе 2024 года. Инициатором создания Дворца борьбы выступил Глава Башкирии Радий Хабиров. Новый объект стал одним из крупнейших в республике. Он объединил тренировочную базу, арену для турниров различного уровня и пространство для масштабных общественных событий. Спортивный объект предназначен для состязаний международного, всероссийского и регионального уровня, а также для массовых занятий физической культурой. Здесь развивают 29 видов спорта, включая куреш, самбо и дзюдо. Регулярно тренируются около 3,2 тысячи детей и подростков, а ежемесячная посещаемость достигает 50 тысяч человек.



