Уфимский Центр гимнастики стал локомотивом развития спортивной гимнастики

Уфимский Центр гимнастики является локомотивом развития спортивной гимнастики страны. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил Глава республики Радий Хабиров.

За три года Центр гимнастики принял главные старты страны — 2-й этап и финал Спартакиады учащихся России, региональные турниры. В эти дни в спортивном комплексе завершился финал XIII летней Спартакиады по спортивной гимнастике, где соревновались 134 спортсмена из 34 регионов страны. Лучших гимнастов наградила олимпийская чемпионка Токио - 2020 Лилия Ахаимова.

«В Центре гимнастики проходят большие соревнования. А большие старты - это всегда большие результаты», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, ранее гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева победила на первенстве России по спортивной гимнастике. Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, Полина вне конкурса выступала в финале многоборья и набрала 54,999 балла. Этот результат позволил ей обойти абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.