Уфимский Центр гимнастики стал локомотивом развития спортивной гимнастики

Уфимский Центр гимнастики является локомотивом развития спортивной гимнастики страны. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил Глава республики Радий Хабиров.
За три года Центр гимнастики принял главные старты страны — 2-й этап и финал Спартакиады учащихся России, региональные турниры. В эти дни в спортивном комплексе завершился финал XIII летней Спартакиады по спортивной гимнастике, где соревновались 134 спортсмена из 34 регионов страны. Лучших гимнастов наградила олимпийская чемпионка Токио - 2020 Лилия Ахаимова.
«В Центре гимнастики проходят большие соревнования. А большие старты - это всегда большие результаты», — отметил Радий Хабиров.
Напомним, ранее гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева победила на первенстве России по спортивной гимнастике. Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, Полина вне конкурса выступала в финале многоборья и набрала 54,999 балла. Этот результат позволил ей обойти абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.