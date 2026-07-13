Понедельник, 13 Июля 2026
|
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:24 (UTC+5), 13 Июля 2026

Уфимский Центр гимнастики стал локомотивом развития спортивной гимнастики

Фото: скрин | прямая трансляция оперативного совещания правительства РБ
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

Уфимский Центр гимнастики является локомотивом развития спортивной гимнастики страны. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе отметил Глава республики Радий Хабиров.

За три года Центр гимнастики принял главные старты страны — 2-й этап и финал Спартакиады учащихся России, региональные турниры. В эти дни в спортивном комплексе завершился финал XIII летней Спартакиады по спортивной гимнастике, где соревновались 134 спортсмена из 34 регионов страны. Лучших гимнастов наградила олимпийская чемпионка Токио - 2020 Лилия Ахаимова. 

«В Центре гимнастики проходят большие соревнования. А большие старты - это всегда большие результаты», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, ранее гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева победила на первенстве России по спортивной гимнастике. Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, Полина вне конкурса выступала в финале многоборья и набрала 54,999 балла. Этот результат позволил ей обойти абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru