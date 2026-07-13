Белорусский хоккеист назвал Вадима Шипачёва примером для молодых игроков

Белорусский хоккеист Богдан Белкин назвал нападающего «Салавата Юлаева» Вадима Шипачёва примером для молодых игроков. Хоккеисты ранее вместе выступали за минское «Динамо». В это межсезонье 39-летний Шипачев перешел в уфимский клуб.
«Он лично подсказывал разные моменты всем ребятам, которые приезжали в „Динамо“ из МХЛ. Мои ожидания от знакомства с ним совпали с реальностью. Шипачёв — профессионал вне льда и за его пределами, он постоянно работает над собой, чтобы прогрессировать, — сказал Богдан Белкин. — Очень круто играть вместе с хоккеистами, которые провели в КХЛ тысячу матчей! Особенно приятно, что такой рекордсмен есть у нас в Беларуси. Тысячные игры Вадима Шипачёва и Андрея Стася стали праздником для всей Беларуси».
Ранее главный тренер «Салавата» рассказал о планах на звездного ветерана Шипачева.
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