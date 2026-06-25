Главный тренер «Салавата» рассказал о планах на звездного ветерана Шипачева

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, в какой роли планирует использовать нападающего Вадима Шипачева в команде. Наставник уфимцев видит звездного ветерана в первых двух звеньях команды, рядом с молодыми партнерами.
«Шипачев — это первые два звена. Скоро будем партнеров ему подбирать. Конечно, нам хотелось бы, чтобы молодые вышли на новый уровень. Вадим по мастерству и характеру может вывести ребят на такой уровень. Поэтому мы его и взяли как одного из лидеров», — сказал Козлов в интервью «Матч ТВ».
Напомним, 39‑летний Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне он играл за минское «Динамо», набрав 42 очка (15+27) в 64 матчах чемпионата. В новом сезоне у Шипачёва есть возможность разблокировать уникальное достижение лиги: «Первый игрок с 1000-й матчей в регулярных чемпионатах КХЛ».
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