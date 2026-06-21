В новом сезоне два игрока «Салавата Юлаева» могут стать рекордсменами КХЛ

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги сразу два игрока «Салавата Юлаева» могут установить рекорды лиги по числу сыгранных матчей в чемпионатах КХЛ. Речь идет о защитнике Григорий Панине и нападающем Вадиме Шипачёве.
Сейчас у Панина – 987 матчей в КХЛ и 1210 игр в высшем эшелоне отечественного хоккея (второй результат после Даниса Зарипова). 15 марта 2026 года Панин одержал 303-ю победу с «Салаватом» и стал рекордсменом клуба по количеству побед.
В новом сезоне у Вадима Шипачёва есть возможность разблокировать уникальное достижение: «Первый игрок с 1000-й матчей в регулярных чемпионатах КХЛ». Контракт форварда с минским «Динамо» истек 31 мая, после чего он перешел в уфимский клуб.
Ранее сообщалось, что нападающий Вадим Шипачев перейдет в ХК «Салават Юлаев».
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