Башкирия примет шесть финалов Спартакиады народов России

Башкирия проведет шесть финалов Спартакиады народов России. Вице-премьер Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что республика станет одной из главных площадок престижных соревнований, которые станут отбором на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

В Уфе и Чишминском районе атлеты будут состязаться по триатлону, велосипедному спорту, гребному слалому, плаванию, фехтованию и спортивной борьбе.

Старт к соревнованиям по триатлону и велогонкам дадут 1 августа. 15 августа начнутся турниры по фехтованию, плаванию на открытой воде и гребному слалому. А 9 сентября на ковер уфимского Дворца борьбы выйдут сильнейшие борцы страны.

Ранее легендарный борец Михаил Мамиашвили поделился своими ожиданиями от Спартакиады народов России.