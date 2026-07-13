Башкирия примет шесть финалов Спартакиады народов России

Башкирия проведет шесть финалов Спартакиады народов России. Вице-премьер Башкирии - министр спорта Руслан Хабибов на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил, что республика станет одной из главных площадок престижных соревнований, которые станут отбором на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.
В Уфе и Чишминском районе атлеты будут состязаться по триатлону, велосипедному спорту, гребному слалому, плаванию, фехтованию и спортивной борьбе.
Старт к соревнованиям по триатлону и велогонкам дадут 1 августа. 15 августа начнутся турниры по фехтованию, плаванию на открытой воде и гребному слалому. А 9 сентября на ковер уфимского Дворца борьбы выйдут сильнейшие борцы страны.
Ранее легендарный борец Михаил Мамиашвили поделился своими ожиданиями от Спартакиады народов России.
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