«Салават Юлаев» поборется за кубок Ромазана

ХК «Салават Юлаев» примет участие в турнире Мемориал Ромазана 25–29 августа. Соревнования проводятся ежегодно в Магнитогорске. Турнир посвящён памяти экс-директора местного металлургического комбината Ивана Ромазана.
«Юлаевцы» в этом году скрестят клюшки с хабаровским «Амуром», челябинским «Трактором», тольяттинской «Ладой» и хозяевами турнира — магнитогорским «Металлургом». А в Уфе этим летом пройдут два предсезонных турнира. С 17 по 20 августа состоится Кубок Республики Башкортостан, а с 26 по 28 августа — Кубок Родиона Амирова.
Напомним, новый сезон для «Салавата Юлаева» начнется серией выездных матчей. 5 сентября уфимская команда встречается с череповецкой «Северсталью», а 7 сентября «юлаевцев» ждет игра с «Авангардом» в Омске.
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