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11:56 (UTC+5), 16 Июня 2026

Стал известен календарь матчей уфимского «Салавата Юлаева» на новый сезон

Фото: ХК «Салават Юлаев» | канал в МАХ
Инсаф Хужабирганов

Уфимский «Салават Юлаев» опубликовал календарь матчей на новый сезон. 5 сентября уфимская команда встречается с череповецкой «Северсталью», а 7 сентября «юлаевцев» ждет игра с «Авангардом» в Омске.

После заключительного выездного матча против астанинского «Барыса» 9 сентября хоккеисты вернутся в Уфу. 16 сентября команда проведет первый домашний матч против принципиального соперника — казанского «Ак Барса». 

18 сентября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

20 сентября
«Салават Юлаев» – «Спартак»

23 сентября
«Салават Юлаев» – «Металлург»

26 сентября
«Динамо» М – «Салават Юлаев»

28 сентября
«Торпедо» – «Салават Юлаев»

30 сентября
«Сочи» – «Салават Юлаев»

2 октября
«Салават Юлаев» – «Сибирь»

5 октября
ЦСКА– «Салават Юлаев»

7 октября
«Сибирь» – «Салават Юлаев»

9 октября
«Металлург» – «Салават Юлаев»

12 октября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

14 октября
«Салават Юлаев» – «Сибирь»

17 октября
«Амур» – «Салават Юлаев»

19 октября
«Адмирал» – «Салават Юлаев»

21 октября
«Металлург» – «Салават Юлаев»

25 октября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»

27 октября
«Салават Юлаев» – «Сочи»

1 ноября
«Драконы» – «Салават Юлаев»

4 ноября
«Салават Юлаев» – «Лада»

6 ноября
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»

10 ноября
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

12 ноября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»

16 ноября
«Салават Юлаев» – «Адмирал»

18 ноября
«Салават Юлаев» – «Барыс»

24 ноября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

26 ноября
«Салават Юлаев» – «Динамо» Мн

29 ноября
СКА – «Салават Юлаев»

1 декабря
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

4 декабря
«Салават Юлаев» – «Амур»

6 декабря
«Салават Юлаев» – «Северсталь»

16 декабря
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

19 декабря
«Салават Юлаев» – «Адмирал»

21 декабря
«Динамо» Мн – «Салават Юлаев»

23 декабря
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

26 декабря
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»

28 декабря
«Салават Юлаев» – «Металлург»

4 января
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

6 января
«Трактор» – «Салават Юлаев»

8 января
«Авангард» – «Салават Юлаев»

11 января
«Салават Юлаев» – «Авангард»

13 января
«Салават Юлаев» – «Локомотив»

15 января
«Салават Юлаев» – «Трактор»

19 января
«Трактор» – «Салават Юлаев»

21 января
«Спартак» – «Салават Юлаев»

23 января
«Локомотив» – «Салават Юлаев»

26 января
«Салават Юлаев» – «Драконы»

29 января
«Лада» – «Салават Юлаев»

31 января
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

3 февраля
«Салават Юлаев» – СКА

9 февраля
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

11 февраля
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

13 февраля
«Салават Юлаев» – ЦСКА

15 февраля
«Салават Юлаев» – «Амур»

18 февраля
«Салават Юлаев» – «Сочи»

20 февраля
«Салават Юлаев» – «Динамо» М

23 февраля
«Сочи» – «Салават Юлаев»

25 февраля
«Барыс» – «Салават Юлаев»

1 марта
«Салават Юлаев» – «Торпедо»

6 марта
«Адмирал» – «Салават Юлаев»

8 марта
«Амур» – «Салават Юлаев»

10 марта
«Сибирь» – «Салават Юлаев»

15 марта
«Салават Юлаев» – «Авангард»

17 марта
«Салават Юлаев» – «Барыс»

20 марта
«Салават Юлаев» – «Трактор».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» стал 5-м по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф подопечные Виктора Козлова одержали уверенную победу со счетом 4:2 над екатеринбургским «Автомобилистом». Однако во втором раунде уфимская команда второй год подряд уступила обладателю Кубка Гагарина— ярославскому «Локомотиву» (0:4).

ХК «Салават Юлаев» канал в МАХ
ХК «Салават Юлаев» канал в МАХ
ХК «Салават Юлаев» канал в МАХ
ХК «Салават Юлаев» канал в МАХ
ХК «Салават Юлаев» канал в МАХ
ХК «Салават Юлаев» канал в МАХ
Фото: ХК «Салават Юлаев» | канал в МАХ
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