Стал известен календарь матчей уфимского «Салавата Юлаева» на новый сезон

Уфимский «Салават Юлаев» опубликовал календарь матчей на новый сезон. 5 сентября уфимская команда встречается с череповецкой «Северсталью», а 7 сентября «юлаевцев» ждет игра с «Авангардом» в Омске.
После заключительного выездного матча против астанинского «Барыса» 9 сентября хоккеисты вернутся в Уфу. 16 сентября команда проведет первый домашний матч против принципиального соперника — казанского «Ак Барса».
18 сентября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»
20 сентября
«Салават Юлаев» – «Спартак»
23 сентября
«Салават Юлаев» – «Металлург»
26 сентября
«Динамо» М – «Салават Юлаев»
28 сентября
«Торпедо» – «Салават Юлаев»
30 сентября
«Сочи» – «Салават Юлаев»
2 октября
«Салават Юлаев» – «Сибирь»
5 октября
ЦСКА– «Салават Юлаев»
7 октября
«Сибирь» – «Салават Юлаев»
9 октября
«Металлург» – «Салават Юлаев»
12 октября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»
14 октября
«Салават Юлаев» – «Сибирь»
17 октября
«Амур» – «Салават Юлаев»
19 октября
«Адмирал» – «Салават Юлаев»
21 октября
«Металлург» – «Салават Юлаев»
25 октября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»
27 октября
«Салават Юлаев» – «Сочи»
1 ноября
«Драконы» – «Салават Юлаев»
4 ноября
«Салават Юлаев» – «Лада»
6 ноября
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»
10 ноября
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»
12 ноября
«Салават Юлаев» – «Ак Барс»
16 ноября
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
18 ноября
«Салават Юлаев» – «Барыс»
24 ноября
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик»
26 ноября
«Салават Юлаев» – «Динамо» Мн
29 ноября
СКА – «Салават Юлаев»
1 декабря
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
4 декабря
«Салават Юлаев» – «Амур»
6 декабря
«Салават Юлаев» – «Северсталь»
16 декабря
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
19 декабря
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
21 декабря
«Динамо» Мн – «Салават Юлаев»
23 декабря
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»
26 декабря
«Салават Юлаев» – «Автомобилист»
28 декабря
«Салават Юлаев» – «Металлург»
4 января
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»
6 января
«Трактор» – «Салават Юлаев»
8 января
«Авангард» – «Салават Юлаев»
11 января
«Салават Юлаев» – «Авангард»
13 января
«Салават Юлаев» – «Локомотив»
15 января
«Салават Юлаев» – «Трактор»
19 января
«Трактор» – «Салават Юлаев»
21 января
«Спартак» – «Салават Юлаев»
23 января
«Локомотив» – «Салават Юлаев»
26 января
«Салават Юлаев» – «Драконы»
29 января
«Лада» – «Салават Юлаев»
31 января
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
3 февраля
«Салават Юлаев» – СКА
9 февраля
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»
11 февраля
«Автомобилист» – «Салават Юлаев»
13 февраля
«Салават Юлаев» – ЦСКА
15 февраля
«Салават Юлаев» – «Амур»
18 февраля
«Салават Юлаев» – «Сочи»
20 февраля
«Салават Юлаев» – «Динамо» М
23 февраля
«Сочи» – «Салават Юлаев»
25 февраля
«Барыс» – «Салават Юлаев»
1 марта
«Салават Юлаев» – «Торпедо»
6 марта
«Адмирал» – «Салават Юлаев»
8 марта
«Амур» – «Салават Юлаев»
10 марта
«Сибирь» – «Салават Юлаев»
15 марта
«Салават Юлаев» – «Авангард»
17 марта
«Салават Юлаев» – «Барыс»
20 марта
«Салават Юлаев» – «Трактор».
В минувшем сезоне «Салават Юлаев» стал 5-м по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф подопечные Виктора Козлова одержали уверенную победу со счетом 4:2 над екатеринбургским «Автомобилистом». Однако во втором раунде уфимская команда второй год подряд уступила обладателю Кубка Гагарина— ярославскому «Локомотиву» (0:4).
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