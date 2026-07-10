Полузащитник Тимофей Шипунов перешел в ФК «Уфа»

ФК «Уфа» подписал контракт с 22-летним полузащитником Тимофеем Шипуновым. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

На профессиональном уровне Тимофей выступал за «Тверь», «Сочи», «СКА-Хабаровск», «Енисей» и «Шинник». В РПЛ в составе «Сочи» он провёл 17 матчей и забил 2 мяча. В Первой лиге на счету полузащитника 49 матчей, 2 забитых мяча и 4 результативные передачи.

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