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07:48 (UTC+5), 10 Июля 2026

Алсу Миназова оценила решение МОК о восстановлении прав российских атлетов

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Известная слаломистка, участница Олимпийских игр в Токио Алсу Миназова оценила решение МОК о восстановлении прав российских атлетов. Спортсменка выразила надежду, что международные федерации примут положительное решение и россияне смогут выступать под национальным флагом на мировой арене.

«Когда узнала новость о снятии ограничений с российских спортсменов, очень обрадовалась, мы очень долго ждали это решение. Конечно, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выступать на международной арене со всей символикой, под флагом своей страны. Однако время покажет, как быстро это заработает, потому что это рекомендация от Международного олимпийского комитета, а дальше решение принимают отдельные международные федерации. Некоторые европейские спортсмены выразили недовольство в социальных сетях. Но мы уже устойчивы к таким ситуациям, продолжаем готовиться по плану», — сказала «Башинформу» Алсу Миназова.

Сегодня спортсменка в составе сборной команды России готовится к главным стартам сезона — чемпионату мира по гребному слалому в Лос-Анджелесе. Турнир пройдет 20–25 июля на канале, который примет в 2028 году Олимпийские игры. Миназова добавила, что этот чемпионат является первым отборочным стартом на ОИ-2028, где российская сборная команда планирует выступать с национальной символикой.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) снял ограничения с атлетов из России. Также исполком МОК отменил свое решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Также отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов.

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