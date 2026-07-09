Стало известно, сколько заработают игроки «Салавата Юлаева» в новом сезоне

ХК «Салават Юлаев» в новом сезоне на контракты хоккеистов планирует потратить 538 млн рублей. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Самую высокую зарплату в клубе получит канадский легионер, лидер команды Шелдон Ремпал. В это межсезонье с игроком был подписан новый контракт, сумма которого составляет 70 млн рублей. С учетом бонусов она может достигнуть 90 млн рублей.

Вторым по уровню зарплаты стал защитник Александр Алексеев. Воспитанник «Салавата», вернувшийся из НХЛ в родной клуб, получит 50 млн рублей. Третьим в рейтинге стал канадский легионер Джек Родуолд, контракт которого составит 45 млн рублей. Еще один канадский легионер Девин Броссо получит 40 млн рублей.

Клуб потратит 35 млн рублей на опытного нападающего Владислава Ефремова, ставшего одним из ключевых игроков во время первого раунда Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В этом сезоне вратари клуба заработают больше: основной вратарь Семен Вязовой получит 33 млн рублей, Илья Коновалов — 17 млн рублей. Достаточно высокую сумму контракта — 32 млн рублей — получит защитник Никита Зоркин, по 30 млн рублей заработают канадский защитник Дин Стюарт и новичок команды Вадим Щипачев. Евгений Кулик и Данил Алалыкин получат 25 и 24 млн рублей соответственно.

Рейтинг по уровню зарплат замыкают нападающие Прохор Корбит, Александр Черный (по 5 млн рублей), Артем Горшков и Артем Набиев (по 3 млн рублей).

Важно отметить, что «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге находится в числе команд с самыми низкими расходами на зарплаты. В минувшем сезоне уфимский клуб по уровню расходов на зарплату в Восточной конференции не вошел в первую пятерку, а в КХЛ — в десятку.