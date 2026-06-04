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13:42 (UTC+5), 04 Июня 2026

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Шелдоном Ремпалом

Шелдон Ремпал
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о подписании нового контракта с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год.

Ремпал выступает за «зелёных» с 2024 года. В регулярном чемпионате КХЛ канадец набрал 61 очко (31 шайба + 30 передач), заняв четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Особо ярко Ремпал проявил себя в розыгрыше Кубка Гагарина-2025. В 19 матчах плей-офф форвард записал на свой счёт 21 очко (8+13). Этот показатель стал лучшим в минувшем розыгрыше плей-офф и позволил хоккеисту повторить рекорд «Салавата Юлаева» по результативности в Кубке Гагарина. Вместе с командой нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

В 135 матчах КХЛ Шелдон Ремпал заработал 136 очков (57 голов + 79 передач) при показателе полезности «+15» и 70 минутах штрафа.

До приезда в Россию Ремпал защищал в НХЛ цвета «Лос-Анджелес Кингз» (2018/19), «Каролины Харрикейнз» (2020/21), «Ванкувер Кэнакс» (2021/22) и «Вегас Голден Найтс» (2022–2024).

Ранее Шелдон Ремпал рассказал о своём будущем в ХК «Салават Юлаев».

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