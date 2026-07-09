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12:30 (UTC+5), 09 Июля 2026

Международный союз пятиборья снял все санкции с российских спортсменов

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня, буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, и этот процесс будет продолжаться», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет снял ограничения с атлетов из России.

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