Капитана «Салавата» представили в образе Халка в благотворительном турнире

Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина представили в образе Халка в благотворительном турнире «Матч на Неве». Хоккейное шоу с участием звезд КХЛ и НХЛ пройдет в Санкт-Петербурге.

Также в матче примут участие хоккеисты уфимского клуба Александр Алексеев, Егор Сучков и экс-игрок команды Андрей Зубарев. В официальных соцсетях турнира опубликовали видеоанонс матча, где Григорий Панин представлен в образе Халка.

Средства от продажи билетов на «Матч на Неве» будут направлены на лечение, реабилитацию и поддержку детей с редкими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Уфе пройдут два хоккейных турнира.