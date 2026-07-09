Капитана «Салавата» представили в образе Халка в благотворительном турнире

Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина представили в образе Халка в благотворительном турнире «Матч на Неве». Хоккейное шоу с участием звезд КХЛ и НХЛ пройдет в Санкт-Петербурге.
Также в матче примут участие хоккеисты уфимского клуба Александр Алексеев, Егор Сучков и экс-игрок команды Андрей Зубарев. В официальных соцсетях турнира опубликовали видеоанонс матча, где Григорий Панин представлен в образе Халка.
Средства от продажи билетов на «Матч на Неве» будут направлены на лечение, реабилитацию и поддержку детей с редкими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что в Уфе пройдут два хоккейных турнира.
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