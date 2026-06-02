Стала известна дальнейшая судьба капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина

Защитник Григорий Панин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», рассчитанный на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
40-летний Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник провёл 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 (4+6) очков. В 10 играх плей-офф на его счету результативная передача.
Григорий Панин – серебряный призёр чемпионата России (2004/05), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2005), обладатель Континентального Кубка (2008), обладатель Кубка Гагарина (2008/09), обладатель Кубка Гагарина (2009/10), лучший защитник первого раунда Кубка Гагарина (2017/18), бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2018/19, 2024/25).
Ранее мы писали, что уфимский «Салават Юлаев» объявил об уходе пяти игроков.
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