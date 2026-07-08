В Башкирии определились сильнейшие легкоатлеты и команды региона

В Уфе 3–4 июля состоялся командный чемпионат Республики Башкортостан по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из столицы республики, а также Стерлитамака, Бирска, Нефтекамска и Ишимбая.

Наряду с воспитанниками спортивных школ к стартам допустили любителей. Всего на дорожку вышли 209 спортсменов спортивных школ и 31 любитель.

По итогам командного зачёта победу одержала уфимская спортшкола олимпийского резерва № 21. Среди любительских команд первое место заняла школа правильного спорта Supersport.

Заключительным соревнованием серии станет III этап Кубка Республики Башкортостан, который пройдёт 12 августа и поставит финальную точку в летнем сезоне на дорожке.

Ранее в Башкирии обсудили роль СМИ в продвижении спорта. Подробне в этой публикации ИА «Башинформ».