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07:53 (UTC+5), 08 Июля 2026

В Башкирии определились сильнейшие легкоатлеты и команды региона

Фото: Анастасия Огуречникова | пресс-служба Уфимского международного марафона
Эдуард Кускарбеков

В Уфе 3–4 июля состоялся командный чемпионат Республики Башкортостан по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из столицы республики, а также Стерлитамака, Бирска, Нефтекамска и Ишимбая.

Наряду с воспитанниками спортивных школ к стартам допустили любителей. Всего на дорожку вышли 209 спортсменов спортивных школ и 31 любитель.

По итогам командного зачёта победу одержала уфимская спортшкола олимпийского резерва № 21. Среди любительских команд первое место заняла школа правильного спорта Supersport.

Заключительным соревнованием серии станет III этап Кубка Республики Башкортостан, который пройдёт 12 августа и поставит финальную точку в летнем сезоне на дорожке.

Ранее в Башкирии обсудили роль СМИ в продвижении спорта. Подробне в этой публикации ИА «Башинформ».

Анастасия Огуречникова пресс-служба Уфимского международного марафона
Анастасия Огуречникова пресс-служба Уфимского международного марафона
Анастасия Огуречникова пресс-служба Уфимского международного марафона
Анастасия Огуречникова пресс-служба Уфимского международного марафона
Анастасия Огуречникова пресс-служба Уфимского международного марафона
Фото: Анастасия Огуречникова | пресс-служба Уфимского международного марафона
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