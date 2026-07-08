В Башкирии определились сильнейшие легкоатлеты и команды региона

В Уфе 3–4 июля состоялся командный чемпионат Республики Башкортостан по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из столицы республики, а также Стерлитамака, Бирска, Нефтекамска и Ишимбая.
Наряду с воспитанниками спортивных школ к стартам допустили любителей. Всего на дорожку вышли 209 спортсменов спортивных школ и 31 любитель.
По итогам командного зачёта победу одержала уфимская спортшкола олимпийского резерва № 21. Среди любительских команд первое место заняла школа правильного спорта Supersport.
Заключительным соревнованием серии станет III этап Кубка Республики Башкортостан, который пройдёт 12 августа и поставит финальную точку в летнем сезоне на дорожке.
Ранее в Башкирии обсудили роль СМИ в продвижении спорта. Подробне в этой публикации ИА «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.