Магнитогорский «Металлург» покинул Робин Пресс

Хоккейный клуб «Металлург» принял решение не продлевать контракт со шведским защитником Робином Прессом. Как сообщает 1obl.ru, 32-летний легионер, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Пресс присоединился к магнитогорцам весной 2023 года и в дебютный сезон помог команде завоевать третий в истории Кубок Гагарина. В минувшем регулярном чемпионате и плей-офф швед набрал 51 очко (10+41) в 77 матчах, став самым результативным и лучшим ассистентом среди защитников «Металлурга».
Всего за уральский клуб в КХЛ он провел 233 встречи, записав в актив 149 баллов (27+122).
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