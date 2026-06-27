Тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему не продлили контракт с Кузнецовым

«Никак не получалось оставить. У нас были споры, мы много разговаривали с руководством. Но пришли к выводу, что не получится у нас его оставить», — пояснил в интервью «Матч-ТВ» Козлов.

34‑летний Евгений Кузнецов в прошлом сезоне выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Суммарно он набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что Кузнецов покинет уфимский клуб.