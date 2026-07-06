Хоккеист «Салавата» Никита Зоркин показал подготовку к новому сезону

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин одним из первых вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Он совместно с игроками других клубов КХЛ отправился на спортивные сборы.

В своем телеграм-канале Зоркин рассказал, что сборы продлятся полтора месяца.

«В этом году получился минимальный отдых. Рыбалка, поездки в красивые места России, время с родными и близкими. Полтора месяца тяжелых сборов, после которых ты приезжаешь на предсезонку в нормальной форме», — написал хоккеист.

В минувшем сезоне Никита Зоркин провел за уфимскую команду 60 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач.

Ранее лидер «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал показал свою тренировку.