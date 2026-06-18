Лидер «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал показал свою тренировку

Лидер уфимского «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал вернулся в отпуск на родину и, по всей видимости, уже начал готовиться к новому сезону. Он поделился в соцсетях фотографиями своей тренировки.

Уфимский легионер занимается на роликах вместе с хоккеистом Паркером Боулзом.

«Некоторые вещи никогда не меняются... Играем до пяти побед», – подписал фото Шелдон Ремпал.

Ранее «Башинформ» писал о том, что хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в Матче года со звездами НХЛ и КХЛ.