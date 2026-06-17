Хоккеисты «Салавата Юлаева» сыграют в Матче года со звездами НХЛ и КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев и Александр Жаровский сыграют в Матче года с участием звезд НХЛ и КХЛ. Об этом сообщается в официальном сообществе турнира.

Матч лучших хоккеистов России пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». В игре встретятся команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева.

Команды возглавят Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов и Андрей Разин. Генеральными менеджерами команд будут Илья Ковальчук и Сергей Федоров.