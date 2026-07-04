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15:40 (UTC+5), 04 Июля 2026

В Уфе прошёл седьмой заплыв международный серии X-WATERS

Фото: администрация Уфы | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Сегодня Уфа в седьмой раз стала площадкой для проведения международного заплыва серии X-WATERS. В этом году в столице Башкирии на старт акватории реки Белой вышли 584 пловца из Уфы — не только уфимцы, но и гости города.

Организаторы подготовили для них несколько дистанций: от 500 метров до 20 км, а также эстафету 5+5 км. Впервые в программу включили заплыв на 300 метров против течения.

Маршруты пролегали под двумя мостами реки Белой, открывая пловцам живописные виды на центр Уфы, Монумент Дружбы и набережную. Финиш состоялся у подножия смотровой площадки.

По итогам соревнований на самой длинной 20-километровой дистанции среди мужчин первым стал Андрей Михайлов, а самой быстрой и выносливой среди женщин — Анастасия Кан.

Заплыв прошёл при содействии администрации Уфы.

Ранее Рустам Султанов из Туймазов поставил перед цель в течение двух недель переплыть два крупнейших озера республики — Кандрыкуль и Аслыкуль. Эта «озёрная экспедиция» станет этапом подготовки к одному из главных стартов X-WATERS Volga, который пройдет в Нижнем Новгороде 25 июля 2026 года.

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