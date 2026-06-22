Уроженец Башкирии запланировал серию заплывов по озерам республики

Уроженец Башкирии из Туймазов Рустам Султанов поставил перед собой амбициозную задачу: в течение двух недель переплыть два крупнейших озера республики — Кандрыкуль и Аслыкуль. Эта «озерная экспедиция» станет этапом подготовки к одному из главных стартов open water страны — X-WATERS Volga, который пройдет в Нижнем Новгороде 25 июля 2026 года.

Как рассказал «Башинформу» 36-летний пловец-любитель, попытка связать эти два водоема в рамках одного тренировочного цикла предпринимается впервые. Рустам намерен проверить свои силы в диких условиях, чтобы подойти к Волге максимально готовым.

«Кандрыкуль и Аслыкуль — это настоящие природные лаборатории, где спортсмену предстоит столкнуться с разной температурой воды, ветровым режимом и глубиной. Это идеальная „генеральная репетиция“ перед дистанцией на Волге», — комментирует спортсмен.

Озёра являются жемчужинами башкирской природы. Одиночный заплыв через Аслыкуль — уже редкое достижение: в 2016 году его совершил уфимский блогер Раис Габитов. Теперь же спортсмен намерен объединить оба озера одной логистической и волевой историей.

Заплывы запланированы на период с 10 по 24 июля. Финал этой истории — не финиш на берегу Кандрыкуля, а старт в Нижнем Новгороде 25 июля, где участников ждёт масштабный плавательный фестиваль у подножия Чкаловской лестницы.

Кстати, по профессии Рустам — нефтяник, а плаванием увлекается со студенческих лет, уже около 15 лет. За плечами у него уже несколько стартов на открытой воде. В 2019 году он впервые попробовал свои силы на X-WATERS Volga, преодолев дистанцию 3 км.

«Это был мой первый опыт участия в спортивном заплыве на открытой воде», — вспоминает он.

В 2023 году спортсмен переплыл озеро Тургояк на X-WATERS Ural — дистанция составила уже 5 км. А в 2024 году в Ханты-Мансийске на X-WATERS Ugra он проплыл по Иртышу 2 км.

Справка

X-WATERS Volga — это престижный турнир с тысячами участников, где трасса проходит у легендарной Чкаловской лестницы. Ежегодно на заплыв приезжают спортсмены из 160 городов России и мира.