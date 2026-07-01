Параатлеты из Башкирии взяли пять медалей чемпионата России

Параатлеты из Башкирии с триумфом выступили на чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением ОДА. В различных дисциплинах башкирские спортсмены завоевали 5 медалей.
Как сообщили в региональном минспорте, Ислам Кускильдин завоевал серебряную медаль на дистанции 800 метров и выполнил норматив мастера спорта России.
Рустам Кутлиахметов занял второе место на дистанции 400 метров. Алсу Сагетдинова стала бронзовым призёром на этой же дистанции.
В третий день соревнований добавились ещё две бронзовые награды. Мухаммад Алиев завоевал третье место на дистанции 200 метров, Леонид Трегубов стал бронзовым призёром в метании копья.
Ранее «Башинформ» сообщал, что борец Илья Кандалин из Башкирии выступит на первенстве Европы.
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