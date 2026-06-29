Борец Илья Кандалин из Башкирии выступит на первенстве Европы

Старший тренер сборной России по греко-римской борьбе Денис Форов объявил состав сборной команды страны на первенстве континента U-20, сообщили в Федерации спортивной борьбы РБ. В категории 55 кг Башкирию в составе сборной России представит спортсмен из Октябрьского Илья Кандалин.

Илья — победитель и призёр первенства мира и Европы. Первенство континента по спортивной борьбе пройдёт в Северной Македонии в городе Скопье с 6 по 12 июля.

Ранее спортсмен из Башкирии стал пятикратным чемпионом мира по корэш, сообщал «Башинформ».